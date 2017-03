Pub

A artista resolveu brindar os fãs com comentários à sua própria estreia na série "Bates Motel". Rihanna esteve em direto durante 45 minutos e chegou a fazer um jogo em que bebia tequila cada vez que alguém dizia "Sam".

Rihanna estreou-se esta terça-feira em televisão ao interpretar a histórica personagem Marion Crane, de Psycho, na série Bates Motel. A cantora quis partilhar com os fãs o entusiasmo da participação numa produção que tanto admira e, por isso, estive em direto durante 45 minutos no Instagram, enquanto comentava a sua performance.

No quarto estavam dois amigos da cantora, que a acompanharam durante o visionamento e ampararam as inseguranças da artista. A artista de 29 anos mostrou-se insatisfeita em relação à própria voz, chegando a defini-la como "nojenta". "Isto é tão estranho", exclamou, enquanto escondia a cara. Depois de cinco minutos de introspeção, Rihanna resolveu fazer um drinking game (jogo com álcool), que consistia em beber um shot de tequila cada vez que alguém dissesse "Sam", nome de uma personagem da série.

Depois de vários shots, o tempo foi passando entre conversas paralelas e críticas amigáveis dos presentes na sala, enquanto Rihanna mostrou ocasionalmente o ecrã do televisor onde via a série. Ao despedir-se dos seguidores, a artista confessou que aquela era a segunda vez que fazia um direto a partir do Instagram - "Obrigado por me terem acompanhado. Vou tentar fazer melhor da próxima vez", garantiu.

A personagem Marion Crane foi originalmente interpretada no cinema por Janet Leight. Na adaptação televisiva da série que se situa temporalmente antes dos acontecimentos do filme de Hitchcock, Crane chega desamparada ao motel Bates, depois de ter abandonado abruptamente o emprego com dinheiro de um cliente.