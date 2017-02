Pub

Os atores de "The Walking Dead" vão estar no Teatro Tivoli, em Lisboa. A visita insere-se na The Walking Dead European Tour

Andrew Lincoln, Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan, que é como quem diz Rick, Daryl e Negan de The Walking Dead, vão estar em Lisboa no próximo dia 8. Os atores têm encontro marcado com o fãs no Teatro Tivoli, naquela que é uma das paragens da The Walking Dead European Tour.

A Fox Portugal tinha anunciado a presença em Portugal de Reedus e Morgan, bem como a do produtor executivo da série, Greg Nicotero. Esta sexta-feira, revelou que Lincoln também estará no nosso país.

A The Walking Dead European Tour irá ainda levar os atores e o produtor a Londres, Amesterdão e Madrid.