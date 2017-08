Pub

A capa da publicação mostra o presidente recostado numa poltrona, com ar entediado e cansado

A Newsweek não recorreu ao politicamente correto para fazer um balanço dos primeiros seis meses de mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. A edição de agosto da revista já está disponível online e mostra o presidente norte americano sentado numa poltrona a comer junk-food, a beber refrigerantes, de comando da televisão na mão e com um semblante "aborrecido" e "cansado". "Preguiçoso", lê-se em título.

"Imagine o quão mal ele se sentiria se tivesse feito alguma coisa", sugere a revista, ainda na capa, em jeito de apresentação do trabalho que consta nas páginas anteriores, nomeadamente o balanço dos primeiros seis meses de Donald Trump na Casa Branca. Foram, segundo a revista diz, 40 dias de golfe e zero em matéria de legislação.

Se a capa não é simpática, o texto, também já disponível no site, também não o poderia ser. "Trump, o rei-menino da América: golfe e televisão não tornarão a América grande outra vez" dá título ao trabalho.

O site também mostra um vídeo em que se pergunta: "O que é que Trump fez realmente?". Seguem-se algumas das medidas apresentadas como prioridade pelo presidente e os resultados obtidos, nomeadamente o reforço das fronteiras com o México, a introdução de medidas anti-imigração, a saída do acordo de Paris sobre alterações climáticas, a proibição de pessoas trangénero no Exército, a introdução de sanções à Rússia

