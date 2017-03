Pub

Alguns atores da série britânica "Downton Abbey" vão voltar a trabalhar juntos no filme "The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society", que terá como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial

Quase dois anos após o derradeiro episódio de Downton Abbey, algumas das suas estrelas voltam a cruzar-se. E desta vez, será no grande ecrã. É que no elenco de um novo filme sobre a Segunda Guerra Mundial, encontramos não só Lily James, atriz que deu vida a Lady Rose MacClare nas últimas três temporadas da série britânica, como Matthew Goode, que interpretou Henry Talbot nas quinta e sexta épocas, Jessica Brown Findlay, a Lady Sybil Branson das primeiras três, e ainda Penelope Wilton, que vestiu a pele de Isobel Crawley durante toda a trama.

O filme The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society será inspirado no bestseller homónimo do The New York Times e tem como cenário a Ilha de Guernsey, localizada no Canal da Mancha, durante o período em que esta foi ocupada pela Alemanha "nazi". Lily James estará a cargo do papel principal - uma escritora de nome Juliet Ashton.

Do elenco, farão ainda parte figuras como Glen Powell (Elementos Secretos), Michiel Huisman (A Guerra dos Tronos), ou Tom Courtenay (45 Anos). Sabe-se ainda que as filmagens começam esta primavera, no Reino Unido, e que a estreia só está prevista para 2018.

Downton Abbey, recorde-se, foi transmitida entre 2010 e 2015 pelo canal britânico ITV (em Portugal, pela Fox). As suas seis temporadas conquistaram um total de três Globos de Ouro e 15 Emmy.