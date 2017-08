Pub

Ricardo Espírito Santo assume que o plano de adepta benfiquista "envergonha valores fundamentais" e que "não devia ter sido emitido"

O realizador da emissão do jogo da Supertaça entre Benfica-V. Guimarães, que fio emitido na RTP no Sábado à noite, pediu desculpa por um plano de uma adepta que causou polémica, assegurando que foi "completamente involuntário".

O plano, que focava o corpo de uma adepta benfiquista nas bancadas, levou a muitas críticas nas redes sociais, de mau gosto, falta de respeito e sexismo.

Ricardo Espírito Santo assume que o plano "envergonha valores fundamentais" e que "não devia ter sido emitido". Mas garante que foi involuntário e pede desculpa aos espectadores e à adepta em causa, acrescentando que "toda a equipa ficou de rastos".

O realizador refere ainda que apesar do erro recusa os "epítetos de ordinário e demais mimos" com que brindado. Com uma longa carreira, Ricardo Espírito Santo já foi várias vezes elogiado pela realização de jogos de futebol.