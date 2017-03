Pub

Shemar Moore, que interpretou um dos protagonistas de "Mentes Criminosas" durante mais de uma década, está de volta à série para o final da 12.ª temporada.

Precisamente um ano depois de se ter despedido de Mentes Criminosas, o ator Shemar Moore está de volta à popular série norte-americana, onde interpretou durante mais de uma década um dos protagonistas, o agente especial Derek Morgan.

A estação CBS revelou que Moore vai entrar no último episódio da atual e 12.ª temporada da trama, que é exibida em Portugal no AXN e na SIC, para ajudar a equipa de agentes a encontrar o serial killer Mr. Scratch. O capítulo em questão será transmitido nos EUA a 10 de maio, adiantou a CBS.

A personagem do ator, que é tida como uma das preferidas do público, deixou a narrativa de Mentes Criminosas para se concentrar na família, nomeadamente na sua mulher, interpretada por Rochelle Aytes, e no bebé do casal. Na vida real, Shemar Moore quis dedicar-se a novos projetos. "Estou muito feliz com tudo aquilo que alcancei até agora, mas quero dar um novo passo [na carreira]", disse há um ano ao canal E!.

O ator foi o segundo elemento do elenco original a deixar a série criminal, seguindo os passos de Mandy Patinkin. Também no ano passado, em agosto, o ator Thomas Gibson, que integrava o projeto desde o início, abandonou a trama, depois de ter sido despedido na sequência de um desentendimento com um produtor nos bastidores.

