A segunda temporada de uma série televisiva vai incidir sobre os primeiros tempos de Trump como presidente dos EUA

"The Circus: Inside the Greatest Political Show on Earth" é um programa do canal de televisão Showtime. Liderado por Mark Halperin e John Heilemann, dois conhecidos jornalistas e analísticas políticos, a primeira temporada do programa, que funciona em formato documentário, visou a eleição norte-americana de 2016, vencida por Donald Trump.

Agora, o "circo" regressa para uma segunda temporada, que estreia já dia 19 de março. Os primeiros cem dias de Donald Trump vão ser o tema deste programa da vida real.

"The Circus" incide sobre factos e também sobre consequências políticas, culturais e sociais, tem entrevistas com figuras importantes e oferece também análise sobre as histórias mais importantes de cada semana.

"Durante o histórico drama da eleição de 2016, 'The Circus' foi visto de forma compulsiva, providenciando acesso e crítica sem paralelo", afirma David Nevins, presidente e CEO da Showtime Networks Inc.

"Apresentado semanalmente em tempo real, o programa foi também um verdadeiramente inovador para o formato documentário em televisão. Temos algumas das vozes mais respeitadas na política no programa e dado o incansável ritmo da presidência de Trump, estamos muito contentes por voltar ao ar com novos episódios", acrescentou.