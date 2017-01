Pub

"Fronteiras XXI" é o novo formato mensal de debate conduzido por Carlos Daniel na RTP3, a partir de 1 de fevereiro. Marcelo Rebelo de Sousa é um dos convidados da primeira emissão

Na primeira quarta-feira de cada mês, o canal de informação da estação pública vai passar a ter um programa de debate sobre os grandes temas que desafiam o país e o mundo. Fronteiras XXI é o nome do formato conduzido pelo jornalista Carlos Daniel, produzido em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos e que contará com convidados nacionais ou internacionais e público em estúdio.

A primeira emissão, agendada para 1 de fevereiro, às 22.30 horas, em direto do Teatro Thalia, em Lisboa, tem como tema uma questão: "Populismo tem ideologia?". No painel de convidados estará o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. "Vamos tentar que os temas sejam o mais apelativos possível e com convidados que as pessoas percebam que podem acrescentar alguma coisa ao nível do seu conhecimento dos assuntos [a debate]", explicou Carlos Daniel ao DN.

Cada programa tem a duração de 90 minutos e pretende, também, alargar o debate às plataformas digitais. Para isso, existirá um site onde os espetadores têm a oportunidade de formular perguntas ao painel de convidados e ter acesso a informação sobre os temas em destaque.

Para o jornalista, a aposta traduz uma vontade da RTP3 de "trazer para a antena debates que normalmente fogem aos temas da atualidade política ou económica que acabam por dominar a agenda".