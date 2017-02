Pub

Danielle Brooks, que na série "Orange Is The New Black", interpreta Tasha "Taystee" Jefferson, falou sobre a quinta temporada da história original da Netflix

"Preparem-se. É melhor", disse Danielle Brooks na passadeira vermelha dos SAG Awards, no domingo à noite, sobre a quinta temporada de Orange is the New Black. A atriz, que nesta série original da Netflix interpreta Tasha "Taystee" Jefferson, garantiu não saber a data em que os novos episódios se estreiam. "Eles [os responsáveis da plataforma de streaming] nunca nos dizem, mas deverá ser lá para o verão", acrescentou.

Brooks revelou, no entanto, que a ação dos próximos 13 capítulos acontecerá no espaço temporal de apenas três dias. "Peguem nas pipocas e nos lenços", brincou. A intérprete já tinha anteriormente adiantado que, após a morte, no final da época anterior, da personagem Poussey Washington (Samira Wiley), a prisão feminina iria transformar-se num cenário de "guerra".

"No início [na primeira temporada], a Taystee era uma mulher cheia de luz e de amor. Depois ela perde a 'mãe' Vee e não encontra uma justificação para a sua morte, já que ela tomava conta de todas as mulheres [da prisão]. Agora, ela lida com a morte da melhor amiga e ainda não foi feita justiça", explicou a atriz.

Na gala dos SAG Awards, Orange is the New Black saiu vencedora do galardão de Melhor Elenco em Série de Comédia.