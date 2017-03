Pub

Cansar o marido, pôr-se bonita e ser mais esperta que as galdérias. São estes os truques que estão a gerar polémica nas redes sociais

Os conselhos da taróloga Maria Helena a uma espetadora da SIC Internacional estão a causar alguma indignação nas redes sociais. A anfitriã do programa Ponto de Equilíbrio disse a uma mulher traída pelo marido para se pôr bonita, ser mais esperta que as galdérias e cansar o marido.

No programa vários espetadores telefonam para a taróloga para esta lhes ler as cartas para lidarem com os problemas com que se debatem. Nesta emissão, uma espetadora não sabia o que fazer em relação ao marido, que tinha uma amante.

"Pode fazer o que todas as mulheres fazem. Canse o seu marido. Canse o seu marido, faça muita ginástica, arranje-se toda, ponha-se bonita, que ele depois, se ele fizer muita ginástica em casa, lá para a rua já sobra pouco", disse a taróloga Maria Helena. "Está a falar-lhe uma mulher que está casada há 50 anos", realçou.

Perante as reticências da espetadora, a taróloga insistiu no método: "Ó filha canse-o. Invente coisas".

"Se quer salvar o casamento faça o que a Maria Helena lhe está a dizer. Estou-lhe a dizer porque sei: você arranja-se toda, empinoca-se toda... quando o homem chega a casa você diz 'vamos fazer ginástica, filho, anda cá'. E pronto, não fala na outra. É assim que se faz para salvarmos os nossos casamentos. Temos de ser mais espertas que as galdérias", concluiu.

O vídeo com estes conselhos está partilhado no Facebook da taróloga, apresentado como um tutorial para combater as galdérias. Nos comentários não faltam as críticas e o sarcasmo. Mas também há quem concorde.

Esta não é a primeira vez que um conselho de uma taróloga num programa de televisão gera polémica. Em junho do ano passado, Carla Duarte disse a uma espetadora de A Vida nas Cartas - O Dilema, da SIC, que poderia combater a violência doméstica dando "mimo" e "amor" ao marido. A taróloga admitiu depois não ter sido "suficientemente ágil na abordagem à questão".

Apesar de ter admitido o erro, essa taróloga acabou por deixar de colaborar com a SIC.