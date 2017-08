Pub

Reunião foi pedida de forma urgente pelo sindicato, para apurar o futuro das revistas do grupo Impresa

O presidente do grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão, agendou para 07 de setembro uma reunião com o Sindicato dos Jornalistas a propósito do futuro das revistas do grupo, na sequência do pedido endereçado pela estrutura sindical.

A data foi comunicada à presidente do sindicato, Sofia Branco, por Pinto Balsemão, disse hoje a própria à agência Lusa.

Ao pedido de reunião urgente, Balsemão respondeu que tendo em conta o recente comunicado com a posição da empresa, será "mais útil para as partes envolvidas" agendar a reunião para 07 de setembro.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Na quarta-feira, a Impresa admitiu vendeu títulos no âmbito de um "reposicionamento estratégico" da sua atividade, que passa por um "enfoque primordialmente nas componentes do audiovisual e do digital".

Após reuniões de elementos das direções com trabalhadores de vários títulos, o presidente executivo do grupo de comunicação social, Francisco Pedro Balsemão, filho de Francisco Balsemão, enviou uma mensagem indicando que tendo em conta o Plano Estratégico para o triénio 2017-2019, a Impresa "procederá a um reposicionamento estratégico da sua atividade".

"Nesse sentido, [a Impresa] iniciou um processo formal de avaliação do seu portfolio e respetivos títulos, que poderá implicar a alienação de ativos. A prioridade passa por continuar a melhorar a situação financeira do grupo, assegurando a sua sustentabilidade económica, e logo a sua independência editorial", concluiu na mesma nota.

A Comissão de Trabalhadores da Impresa Publishing considerou haver uma "incerteza total" quanto ao futuro dos títulos do grupo, como a revista Visão, e dos trabalhadores, depois de uma reunião com a administração da empresa.

O Conselho de Redação (CR) da Visão lamentou a "profunda alteração estratégica" da Impresa numa altura de "recuperação assinalável" e solidarizou-se com a direção editorial da revista para "procurar soluções que viabilizem o futuro da publicação".