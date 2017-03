Pub

O papel de Donatella Versace na série "American Crime Story" representa uma estreia em televisão, de forma regular, para a atriz espanhola Penélope Cruz.

Penélope Cruz vai interpretar o papel de Donatella Versace na terceira temporada de American Crime Story, que será centrada no assassinato do estilista italiano Gianni Versace. A atriz espanhola estreia-se assim em televisão de forma regular na série antológica de Ryan Murphy, com estreia agendada para o próximo ano.

A personagem de Cruz, de 42 anos, será uma das principais da história, já que foi a irmã de Gianni Versace quem ficou responsável pelo império de moda criado do designer após a morte deste, em 1997.

A artista, vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária em 2009 por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, irá contracenar com Edgar Ramirez como Gianni e com Darren Criss no papel do assassino Andrew Cunanan, que cometeu suicídio uma semana depois de matar o estilista em frente à mansão do italiano em Miami, nos EUA.

O argumento será baseada no livro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the largest failed manhunt in U.S. history, de Maureen Orth, publicado em 2000. A temporada será composta por dez episódios.

Recorde-se que a primeira temporada de American Crime Story focou-se no julgamento de O. J. Simpson (protagonizada por Cuba Gooding Jr.) e a segunda nas consequências do furacão Katrina (com Annette Bening e Matthew Broderick). Depois desta terceira dedicada ao estilista italiano, virá uma quarta centrada no escândalo sexual que envolveu Bill Clinton e Monica Lewinsky.