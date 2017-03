Pub

As fotografias circulam no Twitter e mostram Cillian Murphy, o protagonista na série, no papel de Thomas Shelby. Ainda não se sabe a data de estreia mas espera-se que chegue à antena da BBC até ao final do ano.

Ainda muito pouco se sabe sobre a nova temporada - a quarta - de "Peaky Blinders", mas já há imagens das gravações do drama de época da BBC, situado em Birmingham dos anos 20. A série é protagonizada por Cillian Murphy e contou com Tom Hardy nas últimas duas temporadas.

Nas fotografias, que circulam pelo Twitter, pode ver-se Thomas Shelby, a personagem central da história, de arma em punho, uma imagem já habitual na trama. Uma outra fotografia, partilhada na mesma rede social, mostra Cillian Murphy acompanhado pelos seus dois irmãos em "Peaky Blinders", os atores Paul Anderson e Joe Cole.

Apesar de recriar a cidade de Birmingham, no centro de Inglaterra, a produção com a chancela da BBC é gravada em Liverpool, local onde foram tiradas as fotografias. "Peaky Blinders" conta a história da família Shelby, seguindo Thomas, o irmão do meio, que regressa a casa como herói da primeira Guerra Mundial. O britânico volta de França com a missão de tornar a família como uma das mais poderosas da zona, recorrendo, muitas vezes, a atividades ilegais.

A primeira e segunda temporadas da série remontam a 2014, sendo que no ano seguinte não houve transmissão de episódios de "Peaky Blinders". A produção retomou em 2016 e, segundo os responsáveis da BBC, a próxima temporada deverá estrear no final deste ano.