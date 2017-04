Pub

Em 2016, todas as grandes celebrações de maio a outubro foram transmitidas na Internet

A Internet tem possibilitado a milhares de pessoas assistirem à distância a cerimónias realizadas no Santuário de Fátima, sendo que, depois de Portugal, a Espanha, o Brasil e a Polónia são os países que registam mais visualizações.

"As imagens da capelinha são as mais desejadas e sabemos que muita gente segue porque sempre que há uma pequena interrupção surgem logo dezenas de telefonemas e de e-mails", disse à agência Lusa Carmo Rodeia, diretora de comunicação do Santuário de Fátima, que este ano está a comemorar o centenário das aparições.

Segundo a responsável, em 2016, "graças à existência de câmaras no presbitério, todas as grandes celebrações de maio a outubro foram transmitidas na Internet e tiveram uma enorme adesão das pessoas".

"Outros canais de televisão católicos acederam ao nosso 'streaming' em todo o mundo", frisou.

Entre julho e setembro de 2016, registaram-se 403.566 visitantes únicos, ou seja, foi esse o número de endereços que acederam à página. Como um só endereço pode aceder várias vezes ao dia, o número de visitas efetivas é sempre muito superior.

Portugal, Espanha, Brasil, Polónia, Itália, Estados Unidos, França, Alemanha, México e Grã-Bretanha foram, por esta ordem, os países que registaram maior número de visitas.

A capelinha está 'online' durante 24 horas, sendo que a câmara aí instalada apenas transmite imagens do altar.

Segundo Carmo Rodeia, "nas peregrinações aniversárias, de maio a outubro, as celebrações realizadas no recinto de oração do santuário na noite do dia 12 e na manhã do dia 13 são também transmitidas em direto".

Em todos os domingos do verão, a missa das 11:00, celebrada no recinto de oração do santuário, tem também transmissão em direto. O terço das 18:30, recitado na capelinha das aparições, é transmitido, de segunda a sexta-feira, pela Rádio Renascença, pela rádio SIM, pelas TV e rádio Canção Nova e pela Telepace. Ao sábado e domingo, é transmitido pela rádio SIM.

"A transmissão contínua a partir da capelinha das aparições encontra-se também disponível no canal do Santuário de Fátima", acrescentou.

A responsável referiu que, como fazia sentido que o Santuário de Fátima tivesse um conjunto de meios que "permitissem levar mais longe" as celebrações, foram realizados investimentos que tecnicamente possibilitassem as transmissões.

Há câmaras instaladas no Centro Pastoral de Paulo VI (sendo feito 'streaming' sempre que há congressos ou conferências promovidas pelo santuário), na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima (de onde são transmitidas as celebrações das 11:00) e também no recinto de oração, concretamente no presbitério (de onde é transmitida a celebração dominical entre junho outubro).

O Santuário de Fátima pode também ser seguido através da sua página oficial no Facebook que, no final de 2016, contava com mais de 735.500 subscritores de vários países, destacando-se Portugal, Brasil, França, Itália e Estados Unidos.

"Esta página é, no contexto das páginas institucionais em Portugal, a que conta com o maior número de seguidores", sublinhou Carmo Rodeia.

As mulheres representam 72% dos seguidores do Facebook, que, maioritariamente, têm entre 25 e 64 anos.