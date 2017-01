Pub

Em apenas 24 horas, e com quatro fotografias partilhadas, já conseguiram que mais 55 mil pessoas se juntassem à família amarela

Eles andam na televisão há 27 anos, mas isso não os impede de serem modernos e adeptos do universo digital. Depois do Facebook, onde são seguidos por 66,7 milhões de pessoas, e do Twitter, aqui acompanhados por 826 mil, Os Simpsons chegaram esta semana ao Instagram. Em apenas 24 horas, e com quatro fotografias partilhadas, já conseguiram que mais 55 mil pessoas se juntassem à família amarela.

A entrada de Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie nesta plataforma não é de estranhar, já que de acordo com os dados mais recentes, anunciados em meados de dezembro do ano passado, existem 600 milhões de utilizadores ativos no Instagram. Isto já depois de a rede social ter duplicado o seu número de subscritores, de 200 milhões em março de 2014 para 500 milhões em junho de 2016.

Caso contrário é o do Twitter, que tem atualmente metade do número de utilizadores do Instagram. Os seus 300 milhões são os mesmos desde o primeiro trimestre de 2015.

No que toca a contas gerais, o Facebook continua a ganhar a corrida, com 1,7 mil milhões de perfis, segundo dados atualizados este mês de janeiro.