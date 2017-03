Pub

Joana Solnado, Paulo Rocha, Maria João Bastos e Ricardo Pereira integram a nova novela de época da Globo, que se estreia no próximo dia 22

Joana Solnado, Paulo Rocha, Maria João Bastos e Ricardo Pereira. São estes os portugueses que integram a nova novela de época da Globo, em exibição no Brasil a partir do próximo dia 22. Ao contrário do que tem acontecido nas produções anteriores, desta vez os nossos intérpretes não vão precisar de falar com sotaque brasileiro. Porquê? Porque todos eles vestem a pele do que são: portugueses.

Mais: Neste Novo Mundo, com argumento de Thereza Falcão e Alessandro Marson, Joana Solnado será Dulcina, a mulher do general Avilez, papel interpretado por Paulo Rocha. Já Ricardo Pereira e Maria João Bastos serão Ferdinando e Letícia, marido e mulher dedicados ao mundo da botânica.

Este projeto marca o regresso de Maria João à televisão brasileira desde o fim de "Boogie Oogie", em 2014. Também Joana Solnado volta à Globo depois de Liberdade, Liberdade, emitida no ano passado. Já Paulo Rocha esteve em Totalmente Demais, que terminou em 2016, e Ricardo Pereira, há anos a viver no Brasil, participou com Solnado em Liberdade, Liberdade.

Por o argumento de Novo Mundo se desenrolar em pleno século XIX, todo o elenco teve aulas de História para compreender o contexto em que se desenrola o enredo da telenovela.