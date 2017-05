Pub

Só dois países ficaram indiferentes a "Amar pelos Dois"

Em 49 participações de Portugal no Festival da Eurovisão nunca o representante nacional tinha disputado a liderança. E no sábado à noite, Salvador Sobral esteve na frente desde a primeira votação, da Suécia, até ser conhecida a preferência do público.

No total, os irmãos Sobral somaram 758 pontos, com a pontuação máxima, 12 pontos, a chegar um pouco de toda a Europa, da Islândia à Arménia, passando pelos vizinhos espanhóis.

Só dois países, Montenegro e Bulgária, ficaram indiferentes a Amar pelos Dois, composta por Luísa Sobral.

Refira-se ainda que a interpretação do cantor, que em 2016 lançou o seu primeiro álbum, Excuse Me, não recebeu 1, 2, 3 ou 4 pontos de nenhum dos países. Por outras palavras, os 39 países que votaram em Portugal deram sempre cinco ou mais pontos.

Olhando para as restantes participações portuguesas na Eurovisão, desde a primeira, em 1964, note-se que apenas por duas vezes a comitiva regressou sem qualquer ponto na bagagem: na estreia, com a Oração, de António Calvário, e em 1997, com Antes do Adeus, de Célia Lawson.

Em cinco ocasiões, Portugal não se apresentou nos palcos da Eurovisão: 1970, num protesto seguido por outros países; em 2000, porque nos cinco anos anteriores não atingira pontuação que lhe permitisse marcar presença na final, e em 2002, 2013 e 2016 por opção da estação de televisão pública. O regresso, neste ano, além de histórico em termos nacionais, também o foi a nível internacional: Salvador Sobral conquistou a pontuação mais elevada de sempre.