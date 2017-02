Pub

A série original da Netflix, que retrata a vida numa prisão feminina, volta no próximo mês de junho. A quinta temporada decorre num período de apenas três dias

A série Orange Is the New Black vai regressar à Netflix com a quinta temporada no dia 9 de junho, avança a publicação norte-americana Variety. A data de estreia da série que já tem confirmadas as sexta e sétima temporadas aplica-se a todos os países onde a plataforma de streaming opera, Portugal incluído.

Depois do final da quarta temporada, a nova leva de episódios continua a linha cronológica dos eventos, sendo que a ação de toda a temporada se cinge a apenas três dias. Apesar do sigilo sobre o primeiro de 13 episódios, a informação foi tornada pública por Danielle Brooks, numa entrevista que a atriz deu na passadeira vermelha dos prémios do Sindicado dos Atores, no final de janeiro: "A quinta temporada decorre num período de três dias. É muito detalhada e muito intensa."

Orange Is the New Black estreou-se em 2013 e retrata a vida numa prisão feminina. Desde que chegou à Netflix, tem sido uma das produções originais mais populares.