Centro de estágios apadrinhado pelo 'special one' dá-se a conhecer na maior feira de futebol do mundo, a Soccerex Global Convention

O centro de estágios One Tróia, que conta com a chancela de José Mourinho, está a participar na Soccerex Global Convention, em Manchester, levando à maior feira de futebol do mundo uma demonstração da nova referência desportiva na Península de Tróia.

