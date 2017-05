Pub

Quais são as principais concorrentes da canção portuguesa, que este ano até está entre as favoritas

O cantor Salvador Sobral vai esta terça-feira representar Portugal na primeira semifinal da edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, com a música "Amar pelos dois", que se tem afirmado como umas favoritas: das casas de apostas às pesquisas no Google. Mas quem são os outros grandes favoritos? Fique a conhecê-los.

Itália: Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

A canção italiana tem presença garantida na final, já que o país faz parte do grupo de principais financiadores do evento, e é a favoritas nas casas de apostas, segundo o site Eurovision Word. É também uma das mais pesquisadas no Google e se as buscas valessem pontos ficava em segundo. É cantada em italiano, com apenas uma frase em inglês, e a coreografia também parece estar a conquistar os fãs da Eurovisão. A letra fala sobre a revolução tecnológica e como está a afetar a evolução humana.

Bulgária: Kristian Kostov - "Beautiful Mess"

Cantada em inglês, a canção búlgara está em terceiro nas casas de apostas, segundo o mesmo site, atrás da portuguesa. Fica em terceiro também segundo as pesquisas do Google. Kristian Kostov vai cantar na segunda semifinal, na quinta-feira.

Suécia: Robin Bengtsson - "I Can't Go On"

Em quarto nas casas de apostas e em sexto nas pesquisas, a Suécia vai tentar repetir a vitória de 2015 com uma canção em inglês.

França: Alma - "Requiem"

Nas casas de apostas aparece lá para baixo, mas ficaria em primeiro se as pesquisas no Google valessem pontos. Tal como Itália tem lugar garantido na final e é cantada em francês, com partes em inglês.

Portugal: Salvador Sobral - "Amar pelos Dois"

Por fim, recorde a canção portuguesa, aqui cantada por Luísa Sobral, que está a substituir o irmão nos ensaios da Eurovisão, devido a problemas de saúde. Na quarta-feira, o 'site' esctoday, que reúne informação sobre o concurso, dava conta da subida de Portugal nas apostas: "A subida de Salvador Sobral coloca Portugal como terceiro favorito numa média das várias casas de apostas", refere o 'site', acrescentando que Portugal, tal como a Bulgária e a Suécia têm probabilidades entre seis a 12 para um.