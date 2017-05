Pub

Jovem partilhou no Twitter funcionalidade que muitos não conheciam, mas afinal não havia novidade

Não é a primeira vez que a Apple deixa por desvendar todas as funções dos produtos que coloca no mercado, e alguns utilizadores agradecem: há quem goste de descobrir funcionalidades ocultas e partilhá-las com o mundo.

Recentemente, uma descoberta que parece ter revolucionado a vida de quem usa a calculadora do iPhone tornou-se viral: afinal, basta tocar com o dedo no ecrã para apagar o último dígito inserido, coisa que muitos desconheciam e, até aqui, apagavam o número inteiro que tinham colocado quando cometiam um erro num algarismo.

No passado dia 3 de maio, um jovem sueco partilhou no Twitter esta "descoberta", que rapidamente se tornou viral e tomou conta das redes sociais. O 'tweet' foi partilhado por mais de 25 mil pessoas e sucederam-se mensagens de agradecimento dos utilizadores, que desconheciam a forma simples de apagar apenas um algarismo, e houve mesmo quem criticasse a Apple por não ter revelado mais cedo esta função.

Porém, a descoberta nem sequer é de agora: segundo o El País, esta funcionalidade já tinha sido publicitada num fórum do Reddit em 2014 e este jovem sueco não fez mais do que tornar viral algo que já se conhecia.