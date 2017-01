Pub

Depois de 2016 ter sido o ano mais produtivo de sempre em séries emitidas, com 455 títulos exibidos só nos EUA, o ano que agora começa promete bater novos recordes em termos de histórias originais, adaptações e remakes

Uma das tendências mais notórias na TV norte-americana para o ano que hoje se inicia é a produção de novas versões, reboots e remakes. Twin Peaks, Prison Break e 24 Legacy são rostos da recuperação de séries antigas que surgem agora como estreias. Já The Good Fight e The Blacklist: Redemption abrem novos caminhos a partir dos enredos originais de The Good Wife e The Blacklist, respetivamente.

A adaptação ao pequeno ecrã de argumentos provenientes do cinema ou da literatura também marca pontos, com Emerald City, Taken, Lemony Snicket"s - Uma Série de Desgraças, Big Little Lies e Riverdale a serem os títulos mais sonantes neste filão.

Ao longo de 2017 haverá ainda espaço para novidades absolutas, das quais se sublinham Taboo, Powerless e Santa Clarita Diet.

Twin Peaks é um dos eventos televisivos mais aguardados. Mais de 20 anos depois, o mistério em torno da morte de Laura Palmer será relançado, após terem surgido novos arquivos e relatórios da investigação original conduzida por Dale Cooper. E o suspense adensa-se também quando se fala sobre a data de estreia da produção, ainda não anunciada pelo Showtime, canal que a exibirá nos EUA. Sabe-se, apenas, que a sequela da série mítica de David Lynch surgirá no primeiro semestre do ano. "Temos a certeza de que terá a assinatura de marca de Lynch, um misto de deslumbrante e sinistro", escreve o The Guardian.

No que toca a Prison Break, também sem data de estreia definida, sete anos separam os acontecimentos que encerraram a última temporada e a próxima. Lincoln (Dominic Purcell) e Sara (Sarah Wayne Callies) descobrem que Michael (Wentworth Miller) continua vivo algures no Iémen. Na Comic Con de San Diego, em julho passado, ficou a promessa de que o projeto será "mais maduro", mas "manterá o mesmo ADN".

Já a primeira aposta original da CBS All Access é The Good Fight e chega à plataforma de streaming da estação norte-americana a 19 de fevereiro. Começa um ano depois dos eventos que tiveram lugar no episódio final da série original, The Good Wife. Facto curioso é que os argumentistas Robert e Michelle King tiverem de reescrever o episódio-piloto com a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas, já que o que estava preparado era um paralelismo com a realidade ao arrancar com Hillary Clinton como presidente dos EUA. Christine Baranski é a protagonista.

Na Fox, em 24: Legacy (5 de fevereiro), Corey Hawkins substituirá Kiefer Sutherland na liderança da Unidade de Contraterrorismo, interpretando o papel de um ex-comando do exército norte-americano. Por sua vez, na NBC, The Blacklist: Redemption (23 de fevereiro), o spin-off de The Blacklist, vai ter como protagonista Susan "Scottie" Hargrave (Famke Janssen).

As adaptações

Emerald City. O nome pode não soar estranho porque é o mesmo da cidade onde decorrem os acontecimentos de O Feiticeiro de Oz de Victor Fleming, de 1939. A nova série da NBC é uma espécie de versão adulta da história outrora infantil e será emitida em Portugal pelo TVSéries a partir de 15 de janeiro.

Já Taken, a prequela da saga cinematográfica que lhe dá nome, tem Clive Standen como um jovem Bryan que tenta corrigir os seus erros através de capacidades especiais. É produzida por Luc Besson, o realizador dos filmes e a estreia está marcada para 27 de fevereiro.

Na Netflix, Lemony Snicket"s - Uma Série de Desgraças é a adaptação do livro homónimo. Disponibilizada já no próximo dia 13, tem Neil Patrick Harris à frente do elenco e produção de Barry Sonnenfeld e Daniel Handler. Este será, aliás, um dos 30 títulos (entre séries e filmes) que a plataforma de TV por internet estreia só em janeiro.

Big Little Lies, romance de assassínio e mistério de Liane Moriarty, é trazido ao ecrã a 19 de fevereiro, por David E. Kelley, argumentista de Ally McBeal. O elenco é galáctico: Nicole Kidman, Alexander Skarsgård e Reese Witherspoon são apenas três dos nomes principais desta produção da HBO. Kidman e Witherspoon adquiriram os direitos de adaptação da obra em 2014 para a levarem ao cinema, mas a força da ficção televisiva fez que mudassem de ideias.

No CW, Riverdale é apresentada como uma espécie de Twin Peaks para os mais novos. Chega a 26 deste mês, é a primeira adaptação para TV das bandas desenhadas da Archie Comics, e conta como Archie (K.J. Apa) lida com os inquietantes pormenores da morte de Jason Blossom, a amizade com Jughead (Cole Sprouse) e o complica-do romance com Josie (Ashleigh Murray).

Mais novidades

Taboo é uma série histórica passada na Londres do século XIX, que mostra a ascensão de James Keziah Delaney (Tom Hardy) no comércio ultramarino britânico depois de ter sido dado como morto pela família. Chips Hardy (o pai de Tom na vida real) e Ridley Scott coproduziram o enredo, que será dominado por conspiração, disputas por património, crimes e traição. Segundo Erich Schrier, do canal norte-americano FX, o forte envolvimento pessoal de Hardy neste projeto da BBC levou a que resultasse em "paixão e credibilidade", fatores decisivos para a compra dos direitos de exibição. Para ver a partir de sábado, dia 7.

O ano de 2017 será ainda marcado pela primeira comédia da DC Comics: Powerless (2 de fevereiro) foca-se nos empregados de uma companhia de seguros cuja principal função é resolver os problemas e complicações gerados pela intervenção de super-heróis.

Entre as apostas na ficção, está ainda Santa Clarita Diet, que arranca a 3 de fevereiro. A Netflix acolherá a primeira participação em TV de Drew Barrymore nesta comédia irónica sobre os problemas da vida a dois. Sheila (Barrymore) e Joel (Timothy Olyphant) são um casal de agentes imobiliários normais até ela mudar o seu estilo de vida e arrastar o marido para uma espiral de morte e destruição. Ou não.

Haverá muitas mais histórias, tendo em conta o caminho da ficção televisiva. Em 2016 foram exibidas, só nos EUA, 455 séries, um crescimento de 8% em relação a 2015 (com 421) e de uns impressionantes 137% em relação a 2006 (com 192).