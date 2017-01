Pub

Tramas sobre O.J. Simpson e Isabel II são duas das mais nomeadas na cerimónia desta noite. Coincidência? Autores explicam

"A mentira só dura enquanto a verdade não chega", já dizia o provérbio. Na verdade, esta pode ser uma metáfora adequada à edição deste ano dos Globos de Ouro, que decorre esta noite em Los Angeles, e onde a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood volta a premiar os melhores da televisão e do cinema. No pequeno ecrã, a realidade é sobrevalorizada em relação à ficção, com duas séries inspiradas em factos reais a estarem entre as mais nomeadas.

Senão vejamos. O Caso de O.J.: American Crime Story, que foi exibida entre nós, na Fox, e que retrata o mediático julgamento de O.J. Simpson em 1994, acusado de ter matado a sua ex-mulher e um amigo desta, lidera a corrida, com cinco indicações no total. Já a britânica The Crown, da Netflix, sobre os primeiros anos do reinado de Isabel II, é a terceira mais nomeada deste ano, com três indicações.

Coincidência ou nem tanto? Patrícia Müller, ex-jornalista e argumentista de várias novelas da SIC e TVI, admite ser fã de American Crime Story, da autoria de Ryan Murphy, e admite que um produto baseado em factos reais traz um interesse adicional para o público. "À partida, existe logo uma ideia, no espectador, de que "isto aconteceu, não é uma coisa que saiu da cabeça de alguém, são pessoas que passaram por isto, pessoas como eu"", descreve a autora de alguns sucessos televisivos como Rosa Fogo e Deixa Que Te Leve. Opinião contrária tem António Barreira, autor de vários conteúdos de ficção da TVI, como a atual novela A Impostora. "Afasto a hipótese de que o público tenha mais apetência por histórias reais", explica ao DN. E exemplifica, contrapondo: "A Guerra dos Tronos é um fenómeno, é a série vista por toda a gente, e mistura fantasia com realismo fantástico, não tem nenhuma base real."

O domínio das histórias de super-heróis e dos universos de fantasia continua a ser uma tendência em 2017, de acordo com os lançamentos anunciados pelas grandes produtoras norte-americanas. No entanto, Pedro Marta Santos, um dos argumentistas da nova série Ministério do Tempo (RTP1), aponta como provável o aumento do "número de histórias baseadas em factos e realidades históricas" devido à turbulência que se vive a nível mundial. "O tempo em que vivemos atualmente suscita alguma nostalgia do passado, uma necessidade de regressar a valores tradicionais. As pessoas têm saudades de tempos mais seguros", aponta.

Novidades dominam cerimónia

Na 74.ª edição dos Globos de Ouro, e no que toca à televisão, são as séries novas que dominam as nomeações. Além das já mencionadas, também se destaca como uma das favoritas The Night Manager. Adaptada da obra de John Le Carré, a trama protagonizada por Hugh Laurie e Tom Hiddleston é a segunda mais nomeada, com quatro indicações. Westworld, The Night of e This Is Us também são outros casos recentes de séries acabadas de chegar ao pequeno ecrã e com várias nomeações, três cada. De resto, entre os sete projetos mais indicados, apenas um não é de 2016: a comédia Black-ish.

Na restante lista de candidatos, além das novidades, contam-se alguns pesos-pesados. A Guerra dos Tronos, que bateu recentemente um novo recorde como a série com o maior número de vitórias nos Emmy, está presente em duas categorias. Pelo mesmo número compete Mr. Robot, também já experiente em nomeações para galardões televisivos. De resto, uma das principais categorias da noite, a de melhor série dramática, tem em competição The Crown, Stranger Things, A Guerra dos Tronos, This Is Us e Westworld.

A 74.ª edição dos Globos de Ouro, que abre a época das entregas de prémios de 2017, é transmitida em direto em Portugal a partir da meia-noite na SIC Caras, que tem o exclusivo no nosso país, e que emite, na primeira hora, a passadeira vermelha do evento (este segmento também passa no canal E! em direto), e a entrega dos prémios terá Jimmy Fallon como anfitrião.

O norte-americano, atual condutor do The Tonight Show, estreia-se na apresentação da gala, que decorre no Hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, e segue, desta forma, os passos de nomes como Ricky Gervais, Tina Fey e Amy Poehler. Estima-se que a audiência dos Globos de Ouro nos EUA seja entre os 18 e os 20 milhões de espectadores, como tem acontecido nas últimas quatro emissões. Nas redes sociais, de resto, também se espera que exista um impacto significativo da entrega de prémios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. No ano passado, a gala em direto gerou quase dois milhões de tweets em todo o mundo, em tempo real, que foram lidos 298 milhões de vezes pelos cibernautas, durante a emissão.

São esperados mais de 1200 convidados, 1400 jornalistas credenciados e cerca de 800 empregados. Para as festas que se seguem à cerimónia em Los Angeles, foram entregues mais de três mil convites.