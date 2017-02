Pub

A convite do Discovery Channel, o ator britânico treinou durante um ano para participar num combate real de "kickboxing". O resultado, "Idris Elba: Fighter", estreia-se este sábado. O DN falou com ele.

Já interpretou várias personagens exigentes ao nível físico no pequeno e no grande ecrã, mas aos 44 anos, Idris Elba aceita o difícil desafio de se tornar num lutador profissional e participar num combate real de kickboxing. O resultado, fruto de um intensivo treino físico e mental que se prolongou ao longo de um ano, pode ser visto este sábado, pelas 21.00, no Discovery Channel, com a estreia da série documental de três episódios Idris Elba: Fighter, a terceira parceria do ator britânico com este canal.

Apesar de não se tratar de um projeto de ficção, Elba utilizou as ferramentas ganhas ao longo de 23 anos na representação para completar a sua missão. "Quando estava a treinar, tinha que pensar como um lutador. Esta é uma das maiores e mais estranhas "personagens" que já "interpretei" porque não existia um guião. Aquele sou eu. Quando levas um soco na cara ou um pontapé na perna, não há ali representação nenhuma, mas a usar as minhas capacidades como ator para tornar tudo o mais real possível", começa por contar em entrevista exclusiva ao DN o inglês que já participou em filmes como Gangster Americano, Thor, Prometheus e Beasts Of No Nation, e séries como Luther e The Wire.

O treino de quase 12 meses ao qual se sujeitou para Idris Elba: Fighter, com uma forte componente de exercício físico e aulas com lutadores profissionais em várias partes do mundo - como Tailândia, Cuba, França e Japão - "foi muito difícil", conta o ator. "A pior parte era acordar às cinco da manhã para correr cinco quilómetros. Os primeiros seis meses de treino foram muito duros porque estava em baixo de forma, e depois foi-se tornando mais fácil", adianta o ator, que praticou kickboxing durante dois anos, quando tinha 25.

"Não desistir foi muito difícil"

A preparação para esta série documental, de resto, teve três fases, segundo revela o próprio. "A primeira foi alterar o meu corpo. A segunda foi manter-me em forma e trabalhar socos e pontapés. A última foi focada na parte estratégica da luta de ringue", diz Elba. Um treino físico, que, obviamente, teve que ser acompanhado por uma dieta específica. "Tive que eliminar alimentos que estavam a trabalhar contra o meu metabolismo. Essa foi uma das coisas mais difíceis, porque adoro massa, adoro arroz e adoro cerveja. Tive que cortar nas três. Perdi imediatamente muito peso mas ganhei muita energia", recorda o ator.

Face a um desafio com esta exigência, Idris Elba confessa: "Pensei em desistir por duas vezes". Uma das razões foi a lesão nas costas que ganhou no início do treino e que levou a estreia de Idris Elba: Fighter a atrasar alguns meses. "Não desistir foi muito difícil. Seguir em frente com o projeto foi muito difícil", reitera o inglês, que diz estar hoje com uma forma física, aos 44, como nunca esteve na vida.

Mãe não achou piada ao projeto

As preocupações da família, nomeadamente da sua mãe, Eve, também não foram fáceis de gerir ao longo deste processo. "A minha filha adorou a ideia da série documental. O meu filho acompanhava-me muitas vezes nos treinos. Aliás, ele chega a aparecer no projeto, durante as gravações na Tailândia. Os meus filhos mostravam estar interessados. Acho que já estão habituados a que o pai seja um pouco estúpido nesse sentido, acho", diz, divertido.

"Mas a minha mãe estava muito preocupada. Ela foi ver um dos meus treinos de combate e foi aflitivo. Tinha lá muitos amigos e familiares e eles não conseguiam acreditar que eu me tinha metido nisto. A minha mãe estava lá sentada e, nos momentos de silêncio, ouvia-a dizer "Bebe alguma água! Não deixes que ele te acerte na cabeça! Estás a fazer isto para quê?". Quer dizer... Eu só pensava: "Mãe, não fales, fica quieta"", relembra Idris Elba ao DN.

O ator, que já foi nomeado para quatro prémios Emmy e cinco Globos de Ouro - e que muitos acreditam que venha a tornar-se no próximo James Bond -revela que a própria reação dos lutadores profissionais com os quais treinou foi "mista". "Muitos deles não percebiam porque o estava a fazer. Alguns pensavam que eu era doido, outros que eu era corajoso", frisa.

Elba revela que provavelmente não vai voltar a lutar num combate profissional, mas está satisfeito por ter participado na série documental, que exigiu muito da sua força mental. "Como humanos, temos esta montanha para subir, que é a tendência de limitarmos as nossas possibilidades quando sentimos medo. Acho que o meu ego estava a ser testado. Há quem saia à rua e compre um Ferrari. Eu estava interessado em testar se o meu corpo conseguia aguentar este treino extremo. O fator medo acabou por desaparecer. Comecei a ficar orgulhoso das minhas cicatrizes", afirma o inglês.

Com um 2016 "exaustivo por milhões de razões", Idris acredita que 2017 será mais tranquilo. "Vou acalmar um pouco", remata o ator, que gosta de tocar guitarra, ver filmes e cozinhar para conseguir relaxar. E bem precisa, deduz-se.

