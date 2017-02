Pub

O apresentador emitiu um comunicado em que explica que com a abstenção pretende não "levantar suspeitas" sobre a sua imparcialidade

Nuno Markl não vai votar na canção de João Só interpretada por Helena Kendall, que vai a concurso na segunda semifinal do Festival da Canção, no próximo domingo, dia 26. Na página de Facebook, o comunicador explicou não querer "levantar suspeitas" sobre a imparcialidade, já que é com o compositor que faz "uma rubrica de baladas-por-encomenda às sextas-feiras na Rádio Comercial, no espaço As Baladas de Dr. Paixão". "Eu consigo perfeitamente separar as coisas e nunca me passaria pela cabeça favorecer o João. Mas compreendo que o facto de eu ser jurado de um concurso onde um colaborador meu participa pudesse levantar suspeitas", refere.

Markl começou por pedir a sua demissão do painel de jurados, que não foi aceite. "Em conversa com a direção da RTP e o Presidente do Júri, Júlio Isidro, o que decidimos é que me irei abster de votar na canção do João. A média das votações nessa canção será feita sem a minha participação, e o facto será divulgado não apenas neste meu comunicado, mas também na própria noite do Festival, pelo Júlio Isidro", acrescenta.

Sublinha ainda que "há sempre ligações" entre os elementos do júri e os concorrentes ao certame, cuja final está marcada para 5 de março no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. "É difícil estar neste meio e as nossas vidas não se cruzarem, de forma mais ou menos intensa. Mas admito que, sendo atualmente o João Só meu parceiro das Baladas de Dr. Paixão na Comercial às sextas-feiras, a coisa pudesse soar suspeita".

O radialista sublinha ainda que a decisão não teve que ver com o facto de "ter partilhado no Facebook a canção do Salvador Sobral". "Conforme foi público na primeira eliminatória, essa canção recebeu a pontuação máxima do júri e eu faço parte dele. Gostámos muito dela, por isso, enquanto membro do júri que a consagrou como favorita, partilhei-a. Nada de invulgar. Não foi uma campanha, foi um post. Assunto arrumado", escreveu.