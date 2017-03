Facebook Game Of Thrones

Será a 17 de julho, em hora a anunciar, menos de 24 horas depois de estrear dos EUA

Foi confirmada a data de estreia da nova temporada de "A Guerra dos Tronos", a sétima", em Portugal. Será a 17 de julho, confirmou o canal Syfy.

A hora ainda está por confirmar mas há a realçar o facto de os portugueses verem a aclamada série chegar ao Syfy menos de 24 horas depois de a série estrear nos EUA, a 16 de julho.

Com sete episódios, menos três que as habituais temporadas da série, o canal diz ainda que vai ter outras surpresas relacionadas com a penúltima temporada de "A Guerra dos Tronos".