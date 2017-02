Pub

As críticas negativas e o fracasso de audiências estarão na origem da decisão da CBS em retirar "Doubt" de antena ao final de dois capítulos emitidos.

A série Doubt, protagonizada por Katherine Heigl, terá sido cancelada após a emissão do segundo capítulo. No seu lugar, a CBS repetirá os episódios já transmitidos da também recente Bull. Isto até oito de março, data em que Criminal Minds: Beyond Borders ocupará o mesmo horário.

De acordo com o The Hollywood Reporter, terá sido a crítica negativa e as fracas audiências que ditaram a decisão. Resta saber que os 11 episódios que não foram vistos e que completam a primeira temporada vão poder ser vistos em outro horário ou se a CBS simplesmente desistiu de emitir Doubt. Ao E! News, fonte ligada à estação disse que, para já, não há espaço em grelha.

Em entrevista recente ao Diário de Notícias, Katherine Heigl disse não ter dúvidas quanto à sua participação nesta história criada por Tony Phelan e Joan Rater, a mesma dupla de Anatomia de Grey, na qual deu vida a Izzie Stevens entre 2005 e 2010. "A premissa foi uma das melhores que já li num guião até hoje. Fiquei entusiasmada por fazer parte deste produto e ajudar a contar esta história. Além disso, admiro, respeito e adoro a minha personagem. Adoro interpretar mulheres inteligentes, talentosas e ambiciosas. Quem é que não gosta? E como se não bastasse, ainda é encantadora, divertida, sexy e complexa. É, definitivamente, um sonho para qualquer atriz", contou Katherine Heigl.

A série acompanha Sadie, uma advogada que se apaixona por um cliente (Steven Pasquale), um pediatra acusado de assassinar uma rapariga de 15 anos.