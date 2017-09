Pub

Grupo Impresa também apresentou as suas observações junto da Autoridade da Concorrência.

A NOS e a Vodafone constituíram-se como terceiras interessadas no processo de compra da Media Capital pela Altice que está a ser analisado pela Autoridade da Concorrência. As duas operadoras deram também entrada com um pedido junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), regulador com parecer vinculativo no negócio, sabe o Dinheiro Vivo.

