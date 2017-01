Pub

O serviço de "streaming" adquiriu os direitos da série espanhola "El Ministério del Tiempo" para exibir em todo o mundo. A adaptação portuguesa da trama estreou-se esta segunda-feira na RTP1

O emissora pública espanhola RTVE e a Netflix assinaram um acordo que permite à plataforma de streaming passar a exibir mundialmente El Ministério del Tiempo, a série que deu origem à adaptação que a RTP estreou esta segunda-feira.

Os assinantes dos 190 países onde está presente a empresa norte-americana vão poder assistir à trama criada por Javier Olivares e Pablo Olivares, assim que o canal La 1 exibir por completo uma determinada temporada em Espanha.

O acordo celebrado entre as duas partes não engloba a difusão da série no país de origem, que reserva os seus direito para emitir o formato no primeiro canal da estação pública espanhola e nas suas plataformas online.

No país vizinho, a série vai na sua terceira temporada. As gravações arrancaram no dia 12 de dezembro e a sua estreia está agendada para 2017. Esta terceira leva de episódios "contará com melhorias substanciais na produção e pós-produção, mais cenas de exterior, efeitos especiais e infografias em 3D, o que aumentará a qualidade do produto face às duas temporadas anteriores", garantiu a RTVE.

Em Portugal, a série ganhou uma adaptação pela mão da RTP1. Ministério do Tempo estreou-se segunda-feira na estação pública e conta com Mariana Monteiro, Sisley Dias e João Craveiro como trio de personagens principais, aos quais se juntam Luís Vicente, António Capelo, Andreia Dinis e Carla Andrino, entre outros.