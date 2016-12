Pub

A plataforma de streaming quer posicionar-se ao lado dos mais conceituados de Hollywood e promete lutar por um lugar nos Óscares

Em 2016 foram cada vez mais os espectadores que optaram por ficar em casa e ver filmes e séries através da Netflix. No futuro, a empresa não quer ter só "entretenimento de trazer por casa". Quer posicionar-se ao lado dos consagrados e ganhar um Óscar.

Os responsáveis pela plataforma de streaming não têm dúvidas de que vão conseguir. E há motivos para acreditar. Basta pensar que, quando começou, em 1997, a Netflix era um negócio de distribuição de DVD por correio e hoje é um império da produção audiovisual presente a nível global.

A mira está apontada para fevereiro de 2017, que é quando a Academia de Hollywood escolhe os próximos vencedores do maior prémio do cinema. Depois da consagração no mercado televisivo, com nomeações e vitórias nos prémios Emmy e Globos de Ouro, os mais importantes para a produção em TV, a Netflix aponta assim ao cinema. Sem hesitações.

Para que possam ser considerados nas categorias principais da estatueta dourada, os filmes não podem ficar-se pela plataforma. Têm de se estrear e ter exibição cinematográfica em Nova Iorque ou Los Angeles. Assim, a ideia da empresa passa por lançar as suas produções simultaneamente nas grandes salas e online. De acordo com o The Independent, a operação iniciar-se-á com o lançamento de dez dos seus filmes através da cadeia iPic, uma empresa de cinemas premium.

No ano passado, numa primeira experiência, o filme Beasts of No Nation estreou-se nos cinemas, atingindo menos de 90 mil euros em receita de bilheteira global. E os documentários What Happened, Miss Simone?, em 2015, e Virunga, em 2014, coproduzidos pela empresa, chegaram às nomeações da Academia. Mas a empresa não quer nem receitas de bilheteira, nem indicações em categorias vistas como secundárias. Quer, antes, a notoriedade de estar entre os maiores.

Os lucros a obter caso consiga uma vitória, ou até mesmo uma nomeação, vão fazer-se sentir no número de subscritores, tal como se sentem nas receitas de bilheteira dos filmes distribuídos de forma tradicional.

Entre as dezenas de títulos que poderão ser afetados por esta mudança estão The Siege of Jadotville, protagonizado por Jamie Dornan (de Cinquenta Sombras de Grey) e o documentário Mascots. São ainda apontados como fortes apostas para um lugar ao sol os filmes Bright, de David Ayer, Okja, de Bong-Joo Ho, e a comédia negra Little Evil.

Ted Sarandos, diretor de conteúdos da Netflix, resume a iniciativa: "O que definia que um filme fosse um filme era a sua presença no cinema. Essa é uma definição datada e em morte lenta."