Apesar dos aplausos da audiência, iniciativa da produção do programa está a ser duramente criticada

A polémica estalou em Itália depois de uma cantora ter sido "assediada" num programa de televisão, uma "partida" feita pelos produtores do programa que está a ser considerada misógina e sexista num país onde a violência contra as mulheres continua a registar números elevados.

O momento foi captado em vídeo: Emma Marrone, antiga concorrente da Eurovisão, é repetidamente apalpada por um dos bailarinos em palco durante os ensaios de um concurso de talentos, Amici di Maria de Filippi, pedindo-lhe que pare. Visivelmente incomodada com o comportamento do homem, tenta afastá-lo e, a dada altura, diz mesmo: "não quero ser pudica, mas com ele a tocar-me assim não consigo cantar. Isto não é dançar!". Só quando para a atuação para discutir com o homem, que a tocava e beijava, a produção a informa de que se tratava de uma "piada".

Depois de o vídeo da alegada partida ter sido mostrado na televisão - e aplaudido com gargalhadas na audiência do programa - a opinião pública italiana dividiu-se sobre o que viu. Na página do Facebook do formato, vários internautas consideraram a partida de mau gosto e muitas mulheres admitiram ter sentido vergonha do que se passou.

A partida chegou também à imprensa estrangeira, que fez eco do "assédio como piada". Muitas mulheres acabaram a admitir nas redes sociais que, depois do que tinham visto, Itália já não estava na lista de países a visitar.

Houve quem respondesse: "Infelizmente, a televisão italiana é isto. Mulheres pouco vestidas, piadas sexistas e muito mais. Até porque tivemos Berlusconi como primeiro ministro durante muitos anos".

Em Itália, várias associações de defesa dos direitos das mulheres manifestaram-se contra a mensagem passada na televisão e foi lançada uma petição para que seja implementado um novo código de ética para os media, pedindo igualmente a demissão dos produtores do programa.