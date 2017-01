Pub

O desaparecimento do líder histórico socialista tem impacto um pouco por todo o mundo

A morte de Mário Soares, hoje anunciada em Lisboa, está a merecer destaque nos principais portais dos mais conhecidos media internacionais, como o Wall Street Journal, a BBC, Financial Times, a ABC News ou o Les Echos, entre outros.

"Mário Soares, uma figura pivot na transição de Portugal da ditadura para a democracia, que como primeiro-ministro liderou o empobrecido país para a União Europeia, morreu hoje, com 92 anos", escreve o Wall Street Journal, sublinhando que "o socialista era largamente admirado pela sua tenacidade e pelo seu exuberante otimismo".

Para além de passar em revista as principais iniciativas políticas, como a adesão à União Europeia ou a concessão da independência às antigas colónias portuguesas, o jornal norte-americano recupera ainda as críticas "às políticas de austeridade na zona euro, lideradas pela Alemanha".

Para o jornal francês Les Echos, Soares foi uma "figura incontornável da vida política portuguesa do século XX" e "um dos principais artífices da chegada da democracia em Portugal e da sua integração europeia".

O jornal francês lembra uma entrevista de 2015, na qual cita Soares a dizer que é "um homem pobre que teve a oportunidade de tomar posições e de ter tido razão" e a recusar-se a ter um caráter "imortal".

O Les Echos descreve-o como "um 'bon vivant', grande sedutor, humanista e amante de livros, que construiu o seu carisma baseado na capacidade de estar perto das pessoas e descreveu-se como uma pessoa 'emocional, espontâneo e quente'".

A BBC, por seu turno, numa curta notícia, destaca "o papel central depois da Revolução dos Cravos, em 1974" e o facto de ser "um feroz crítico da junta que governou Portugal nos dois anos seguintes".

No Financial Times é evocado o "socialista que guiou Portugal para a democracia"

Também a cadeia de televisão norte-americana ABC News destaca o papel de Soares na transição de Portugal para a democracia, num artigo baseado na agência Associated Press.

"Mário Soares está morto: Portugal de luto", titula o jornal italiano La Repubblica.

No Brasil, a notícia da morte do antigo Presidente português é destaque em praticamente toda a imprensa generalista, do Globo ao portal Terra Brasil, o qual recorda Soares como "o político mais popular da democracia portuguesa".

A notícia da morte de Soares corre todo o mundo, estando também em destaque na Alemanha, na Polónia, na Holanda, na República Checa e na Hungria.