Pub

Roger Ailes tinha 77 anos

Roger Ailes, fundador e antigo presidente da Fox News que estava envolvido um escândalo sexual, morreu esta manhã, confirmou a família.

Num comunicado, a viúva do empresário realçou a sua dedicação ao trabalho e ao país. "Era um patriota, profundamente grato por viver num país que lhe deu tantas oportunidades para trabalhar arduamente, a crescer - e a dar de volta. Ao longo de uma carreira que se prolongou por mais de cinco décadas, o seu trabalho no entretenimento, na política e nas notícias afetou a vida de milhões de pessoas. E apesar de chorarmos a sua morte, celebramos a sua vida", diz a nota, divulgada na estação norte-americana criada por Rupert Murdoch que ajudou a fundar em 1996.

Roger Ailes demitiu-se da Fox News, no final de julho de 2016, na sequência de um escândalo sexual na estação. Uma antiga pivô do canal, Gretchen Carlson, acusou o presidente de a ter assediado sistematicamente durante os onze anos que lá trabalhou e disse que as suas negas tiveram consequências negativas na sua carreira.

A pivô revelou há cerca de um ano que agendou uma reunião com o então presidente da Fox News, Roger Ailes, para manifestar o seu desconforto em relação àquilo que interpretava serem atitudes discriminatórias. Contudo, a resposta que ouviu a então apresentadora do canal não foi a esperada. "Tu e eu já devíamos ter tido uma relação sexual há muito tempo. Depois, sim, serias boa e melhor, tal como eu", ter-lhe-á fito Ailes.

Depois destas revelações, o presidente acabou por abandonar o canal, que nos últimos anos tem estado envolvido em vários escândalos sexuais.