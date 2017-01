Mary Tyler Moore numa imagem da série com o seu nome

Veterana da televisão tinha 80 anos. Era uma das mais conhecidas protagonistas da TV americana

A atriz americana Mary Tyler Moore morreu aos 80 anos, anunciou a sua agente esta quarta-feira. Veterana da televisão americana, era uma das figuras mais famosas do pequeno ecrã nos EUA.

Vencedora de vários prémios Emmy, Tyler Moore começou a sua carreira televisiva na década de 50 em publicidade, mas rapidamente começou a obter papéis mais relevantes, até ter sido escolhida para fazer da mulher de Dick Van Dyke na 'sitcom' com o nome deste, em 1961.

O êxito durante essa década permitiu-lhe lançar uma série com o seu nome, The Mary Tyler Moore Show, nos anos 70.

O impacto desta série na sociedade americana, em que a atriz fazia de uma produtora de televisão, foi tal que a revista Time chegou mesmo a nomeá-la como uma das que "mudaram a televisão".

A atriz teve também algumas incursões pelo cinema, tendo em 1980 sido nomeada para o Oscar de Melhor Atriz no filme Ordinary People/Gente Vulgar, de Robert Redford.

Com a Mary Taylor Moore Enterprises produziu, entre mais de duas dezenas de títulos, séries como A Balada de Hill Street, Dr. Quinn (com a CBS), Os Julgamentos de Rosie O'Neill e Lou Grant, comédia que levava a primeiro plano o chefe de redação do Mary Tyler Moore Show (1970-1977).

Moore, que nasceu em Brooklyn e se mudou para a Califórnia em criança, foi uma ativista dos direitos dos animais e da diabetes, doença com que foi diagnosticada aos 30 anos.

Segundo a sua agente, Mara Buxbaum, Mary Tyler Moore morreu em sua casa, em Los Angeles, rodeada por amigos e com o marido, Robert Levine, a seu lado. Com Lusa