A Who"s Next, Paris abre portas de 8 a 11 de setembro, onde estarão presentes 8 marcas nacionais, e 7 contam com o apoio da Associação Selectiva moda

Oito marcas nacionais de moda vão mostrar as novas tendências para a primavera/verão 2018 no salão parisiense Who"s Next, que abre as suas portas de 8 a 11 de setembro. Sete destas empresas contam com o apoio da Associação Selectiva moda, no âmbito do projeto de internacionalização From Portugal, que levam uma oferta diversa, que vai desde a moda de autor até à produção de soluções para embalagem.

