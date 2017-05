Pub

Dupla gravou vídeo para canal do Youtube

Os jovens britânicos Gavin Free e Dan Gruchy são conhecidos por fazerem experiências, muitas delas arriscadas, e gravarem-nas em câmara lenta. Esta semana, os dois foram mais longe e decidiram brincar com ratoeiras.

Os dois montaram 1000 ratoeiras num trampolim - uma tarefa que demorou cerca de quatro horas - e Dan saltou para o meio delas. No vídeo, ouve-se Dan a gritar de dor e ele aparece logo depois com uma ratoeira presa no cabelo.

"Só senti pequenos beliscões no corpo", explicou Dan. "Não foi muito doloroso".

O vídeo foi publicado esta quarta-feira no canal do YouTube The Slow Mo Guys e teve mais de 400 mil visualizações em menos de 24 horas.

A dupla faz vários vídeos deste género. Em 2011, filmaram um balão de água de cerca de 1,80 a explodir e conseguiram mais de 150 milhões de visualizações.