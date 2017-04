Pub

A Coreia do Norte falhou hoje na tentativa de lançar um novo míssil, segundo revelou a ministra da Defesa sul-coreana e confirmou o Pentágono. Desde então, o caso tornou-se alvo de chacota na Internet, com várias pessoas a parodiarem a situação.

O míssil terá explodido poucos segundos após o lançamento.

"O comando das forças dos EUA no Pacífico detetou e seguiu o que acreditamos ser um míssil norte-coreano disparado às 11:21 do Havaí em 15 de abril [05:51 de hoje em Pyongyang]", disse Dave Benham, porta-voz do Pentágono, acrescentando que "o míssil explodiu quase imediatamente".

O Pentágono disse desconhecer o tipo de míssil usado nesta tentativa de lançamento.

"A Coreia do Norte tentou testar hoje de manhã um tipo de míssil não identificado, na zona de Sinpo, na província de Hamkyong, mas acreditamos que o teste falhou", referiu a ministra da Defesa sul.-coreana num comunicado hoje divulgado, citado pela Agência France Presse.

A Coreia do Norte tinha mostrado este sábado vários mísseis balísticos, incluindo um possível novo projétil de alcance intercontinental, num desfile militar para assinalar o aniversário do fundador do país, numa altura de grande tensão com os Estados Unidos.