Pub

Os dois sketches sobre a Casa Branca de Trump, o de McCarthy e o de Alec Baldwin, são os mais populares do último programa no YouTube

A atriz Melissa McCarthy participou na edição deste sábado do programa de comédia Saturday Night Live (SNL) e entre as várias cenas em que colaborou há uma que está a dar que falar: a imitação do porta-voz da Casa Branca Sean Spicer.

McCarthy brincou com a relação com a relação difícil de Spicer com a imprensa, que começou logo na primeira conferência de imprensa, em que não aceitou perguntas, e também com facto de o porta-voz ter publicado no Twitter uma série de letras e números que pareciam ser palavras-passe. No sketch, o jornalista da CNN aparece numa jaula na sala de imprensa, uma referência às críticas de Trump ao canal de televisão.

Aliás, os dois sketches sobre a Casa Branca de Trump, o de McCarthy e o de Alec Baldwin, são de longe os mais populares de entre os do último programa partilhados no YouTube - têm 1,2 milhões de visualizações cada, em menos de 12 horas.