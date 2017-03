Pub

As imagens do fotógrafo e marinheiro foram publicadas no Instagram e tornaram-se virais nas redes sociais

Um marinheiro australiano fotografou o momento em que um ferry foi atingido por grandes ondas na Baía de Sydney. Haig Gilchrist estava no Manly Ferry este fim de semana e aproveitou o momento para imortalizar em imagens a fúria das águas.

"Ótimo dia para trabalhar", escreveu Haig Gilchrist, de 47 anos, nos comentários de uma das imagens.

Apesar do mau tempo, o barco chegou sem problemas à outra margem.

Gilchrist trabalha no ferryboat há mais de nove anos, como contou ao Beyonde The Wharf, e não é a primeira vez que mostra o tipo de ondas que estes barcos enfrentam.

Além de ondas, Gilchrist gosta de fotografar as paisagens australianas. No seu Instagram publica as várias imagens que vai captando nas suas viagens.

