A vice-presidente de conteúdos originais da Netflix, Cindy Holland, garantiu que os novos episódios da série documental "Making a Murderer" vão estar disponíveis este ano.

A série documental Making a Murderer, que aborda o caso de Steven Avery, vai regressar este ano para uma segunda temporada. Contudo, a data ainda não está definida, uma vez que nem a vice-presidente do departamento de conteúdos originais da Netflix, Cindy Holland, sabe em que altura do ano vão estar disponíveis os novos episódios.

"A história ainda está a decorrer, portanto vão ser disponibilizados episódios este ano. Não sabemos ao certo quando é que vão chegar", referiu Holland, em entrevista no programa USA Today. A dirigente da Netflix revelou ainda que as realizadoras, "Laura e Moira, estão a filmar regularmente e a trabalhar para perceber qual é a história que deve ser contada nesta fase seguinte. Portanto, estamos a adiar até elas estarem prontas", acrescentou.

O facto de se tratar de um processo judicial, cujas diligências ainda decorrem, impõe um caráter sigiloso ao projeto: "Muito pouca gente dentro da Netflix sabe realmente os detalhes do material que estamos a reunir porque queremos manter tudo escondido. É um caso ainda a decorrer e temos de ser sensíveis a isso."

Recorde-se que o drama documental da Netflix acompanhou a história de Steven Avery, que foi acusado e condenado injustamente de abuso sexual, passando 18 anos na prisão para, em 2003, ser libertado e absolvido do crime. À época, Avery pediu uma indemnização de 36 milhões de euros ao estado norte-americano.

Mais tarde, Avery acabou por ser novamente detido, em 2005. Desta vez, pelo alegado assassínio de Teresa Halback, numa acusação com várias fragilidades, conforme foi demonstrado no documentário de Moira Demos e Laura Ricciardi. A solidariedade com Avery assumiu tais proporções que levou uma petição até à Casa Branca para rever a sentença, tendo o próprio Barack Obama revelado que não podia revogar decisões federais.

A série de eventos verídicos estreou a 18 de dezembro de 2015. À semelhança das outras produções originais, a Netflix disponibilizou todos os episódios de uma vez, o que também contribuiu para um consumo mais rápido e uma maior repercussão do caso nas redes sociais e na esfera mediática.