Pub

Robert Kelly tornou-se uma sensação da internet. Agora, um programa de humor neozelandês transforma a situação, colocando uma mulher no papel principal

Já passou cerca de uma semana, mas Robert Kelly continua a ser uma estrela depois de os seus filhos terem interrompido uma entrevista que o pai estava a dar à BBC.

Agora, o programa de humor da Nova Zelândia Jono and Ben produziu mais uma paródia, entre tantas que já foram criadas, mudando o paradigma: e se em vez de um homem, fosse uma mulher a ser interrompida?

De acordo com o sketch do programa, que começa com uma mulher a responder, tal como no vídeo original, a perguntas sobre a crise política da Coreia do Sul, uma menina entra na divisão. Então, a mulher segura a criança ao colo, dá-lhe leite, um brinquedo, tira frango do forno, entre outras situações cómicas, como lavar uma sanita. Tudo isto enquanto continua a falar calmamente para a câmara.