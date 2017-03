Pub

É isso mesmo. O bastão a que o vilão Negan de The Walking Dead chama de Lucille foi referido num episódio da série sobre os Winchester

Para uns, Jeffrey Dean Morgan é o intérprete do vilão Negan em The Walking Dead, o homem que com o seu bastão, a que chama de Lucille, matou Abraham (Michael Cudlitz) e Glenn (Steven Yeun), duas das figuras principais da história de mortos-vivos. No entanto, para outros, o ator norte-americano é John Winchester, pai dos protagonistas Sam (Jared Padaleckie) Dean (Jensen Ackles) de Supernatural.

No mais recente episódio desta série do canal The CW, foi precisamente Lucille, o bastão, que esteve em destaque. Nesse capítulo, Dean aparece a manusear o bastão e a conversar com o irmão. Para os mais distraídos, disse: "O pai ia adorar isto".

Já em outubro do ano passado Ackles tinha publicado nas redes sociais uma fotografia sua com o bastão de Negan.

E há três dias, voltou a meter-se com Jeffrey Dean Morgan ao partilhar no Instagram uma fotografia com o Michael Cudlitz. "Acho que te escapou um...", brincou o ator.

