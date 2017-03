Pub

Global Media Group reforça a sua posição de liderança com as maiores audiências digitais em Portugal.

O Diário de Notícias, entre as marcas de referência, junta agora à liderança em visitas (11,4 milhões) a liderança em páginas vistas com 42 milhões, à frente do Público (10,5 milhões e 37,4 milhões, respetivamente), e do Expresso (7,9 milhões e 26,7 milhões, respetivamente). A liderança é ainda mais expressiva quando se analisam os acessos mobile, quer em visitas quer em páginas vistas, atingindo os 7,4 milhões e os 18,4 milhões respetivamente (contra 5,7 milhões e 12,3 milhões do Público; 4,7 milhões e 10,3 milhões do Expresso).

As marcas de informação do Global Media Group continuam a ser a primeira preferência do público para ler notícias e outros conteúdos nas plataformas digitais. O Ranking Netscope de fevereiro coloca o Grupo detentor dos títulos Jornal de Notícias, Diário de Notícias, O Jogo e TSF, entre várias outras marcas de informação, numa consecutiva liderança em termos absolutos do ranking nacional.

O grupo lidera assim pelo nono mês consecutivo com 58,5 milhões de visitas totais, um crescimento de 33,3% face a igual período de 2016. Também no indicador de páginas vistas o Grupo obtém um dos seus melhores resultados de sempre, ao apresentar 318 milhões.

A liderança absoluta do grupo continua a fazer-se também nos acessos mobile tanto em visitas com 41,5 milhões, como em páginas vistas com 173,2 milhões.

No mês de fevereiro, o Jornal de Notícias conquista 19,7 milhões de visitas e 98,7 milhões de páginas vistas, posicionando-se como um dos sites de jornais de informação mais consultados na internet, no mês de fevereiro.

Nas marcas desportivas, O Jogo conquista 14,9 milhões de visitas e 108,5 milhões páginas vistas ganhando assim quota de mercado neste segmento, nomeadamente neste último indicador.

A marca de informação económica do grupo, Dinheiro Vivo, bate o seu recorde absoluto com 2,6 milhões de visitas no mês de fevereiro. O Dinheiro Vivo é o site económico com mais páginas vistas em acessos mobile registando 6,2 milhões, à frente do Económico (3,8 milhões) e do Negócios (4,2 milhões).

A marca de informação de rádio do grupo, TSF, regista no mês de fevereiro 2,1 milhões de visitas e 9,3 milhões de páginas vistas.

A marca Delas mantém a liderança no segmento de marcas femininas (onde se incluem as marcas com longa presença no mercado como a Activa, Máxima, Vogue ou Cosmopolitan), continuando numa performance ascendente, e registando no mês de janeiro 2,4 milhões visitas e 18,1 milhões de páginas vistas, apresentando a segunda marca deste segmento, Activa, 1,5 milhões de visitas e 5,1 milhões de páginas vistas.

A recente novidade do grupo - Motor 24, lançada em Novembro de 2016, volta a liderar o seu segmento pelo segundo mês consecutivo, com 1,6 milhões de visitas e 8,4 milhões de páginas vistas, à frente do segundo deste segmento Autohoje (1,3 milhões e 4,1 milhões, respetivamente), .

Os sites das marcas de Lifestyle do Global Media Group continuam a apresentar um crescimento consistente e sustentado: a Volta ao Mundo regista 8,1 milhões de páginas vistas e 0,8 milhões de visitas; A Evasões 7,2 milhões de páginas vistas e 0,9 milhões de visitas e a Notícias Magazine 3,8 milhões de páginas vistas e 0,6 milhões de visitas.