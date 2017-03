Pub

Faltam menos de dois meses para o regresso de "Twin Peaks", a 21 de maio, mas os alertas já começaram a sair à rua.

Na Holanda, Austrália, em Inglaterra, nos EUA. Os alertas começaram a surgir sem aviso, mas quem anda mais atento não deixou escapar. O canal norte-americano Showtime espalhou pelas ruas de várias cidades em todo mundo cartazes relativos ao regresso de Twin Peaks, marcado para 21 de maio.

A originalidade salta à vista. Sem qualquer referência à série de David Lynch e Mark Frost, os papéis colocados em muros e postes têm a fotografia de Laura Palmer, personagem assassinada e cujo crime atravessou toda a trama da série de culto dos anos 90. "Viram esta rapariga? Desaparecida há 20 anos", lê-se.

Já junto às estradas nos Estados Unidos têm surgido outdoors com tartes incompletas ou apenas com uma fatia, um dos "petiscos" preferidos do protagonista da série, o agente do FBI Dale Cooper. Neste caso, nem uma palavra acompanha a imagem.