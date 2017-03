Pub

Cerca de mil fãs e convidados lotaram o Teatro Tivoli, em Lisboa, esta quarta-feira, para verem de perto atores e produtor de "The Walking Dead". Na rua, centenas que não conseguiram entrar receberam-nos em euforia total.

De lágrimas nos olhos, de telemóveis nas mãos para tirarem a típica selfie e a gritar a plenos pulmões, e em uníssono, os nomes dos atores e das respetivas personagens. Alguns estavam até mascarados como a sua personagem preferida. Foi num ambiente de total euforia e alegria que os atores Andrew Lincoln, Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan, que interpretam Rick, Daryl e Negan em The Walking Dead, e o produtor Greg Nicotero, foram recebidos por centenas de fãs, à chegada ao Teatro Tivoli, em Lisboa, ao final da tarde desta quarta-feira, a propósito da The Walking Dead Euro Tour.

Uma iniciativa que contou com a animação de atores mascarados de zombies na rua, e que não só obrigou ao corte parcial ao trânsito na Avenida da Liberdade, bem como à presença de polícia nas imediações da sala de espetáculos lisboeta.

O elenco de The Walking Dead distribuiu sorrisos e autógrafos, e tirou fotografias com os admiradores que não conseguiram entrada no encontro com os fãs dentro do teatro, que começou ao início da noite, e que contou com a lotação esgotada de cerca de mil fãs e convidados, os primeiros a chegar ao local.

"O Norman [Reedus] olhou para mim e disse-me: "És a maior!"", dizia entusiasmada, com as lágrimas nos olhos, uma jovem ao namorado, enquanto abandonava o local. Mas outros admiradores da popular série não esconderam alguma tristeza por não terem conseguido lugar no interior do teatro. "Cheguei por volta da hora do almoço e já não consegui entrar, já não havia mais lugares. Acho que, numa próxima vez, deveriam escolher um recinto muito maior, uma vez que se trata de uma série desta dimensão", conta um dos fãs, Rúben, de 22 anos.

A procura que teve esta iniciativa é mais uma prova do fenómeno de popularidade em que se tornou, nos últimos sete anos, The Walking Dead. Senão vejamos. O primeiro fã a chegar ao recinto, para assegurar o seu lugar, esperou 30 horas para poder conhecer de perto as estrelas da sua série preferida. Eram 13.00 de terça-feira [portanto, um dia antes] quando Sebastião, de 16 anos, chegou ao Tivoli, munido de bolachas, snacks e água, e um desenho da personagem Negan, o grande vilão da trama, para entregar a Jeffrey Dean Morgan. "Esta série é como se fosse um irmão mais novo para mim", conta o jovem. Questionado sobre o que dirá ao ator, quando estiver perto dele, hesita. "Ah, não sei. Logo penso no momento. Senão seria uma coisa muito planeada", adianta.

"Estamos completamente exacerbados com esta reação. É a minha segunda vez em Lisboa. A primeira foi quando vim de férias com a minha mulher, lembro-me que foram uma das semanas mais românticas da minha vida. Mas isto é inacreditável, é comovente", frisou Andrew Lincoln, o protagonista da série, perante os fãs portugueses.

Assim que entraram para o Teatro Tivoli, os quatro atores e o produtor-executivo levaram a cabo um meet and greet com seis fãs, fruto de um passatempo da Fox, e seguiram para a plateia lotada que os esperava. A conversa foi moderada pelo apresentador e radialista Vasco Palmeirim e deu ainda lugar a perguntas feitas pelos fãs presentes. A pensar nos que não conseguiram entrar, a conferência foi transmitida num ecrã à porta do Tivoli e também no Facebook, através de um live stream.

"Somos os maiores sortudos. Damo-nos todos bem e criámos esta história louca. Fiz alguns dos meus melhores amigos nesta série", revelou o protagonista, adiantando que teve ainda tempo para provar alguns petiscos. "Adoro os vossos pastéis", conta o ator.

A febre de The Walking Dead, de resto, não mostra sinais de esmorecer. Uma oitava temporada já está planeada e encomendada pelo canal AMC, que a emite nos EUA. "O primeiro episódio da oitava temporada será o 100.º", nota o produtor Greg Nicotero. Horas antes, dizia ao nosso jornal, em tom de brincadeira, que "estão planeadas outras mil temporadas".

A The Walking Dead Euro Tour segue esta quinta-feira viagem até Madrid. Amesterdão, Varsóvia e Londres, entre várias capitais europeias, fazem também parte desta digressão.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.