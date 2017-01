Pub

Kirsten Dunst vai ser a protagonista de uma nova série de comédia negra do canal AMC, que terá a produção de George Clooney

Protagonizou a segunda temporada de Fargo e volta agora a apostar na ficção televisiva, como a protagonista e produtora-executiva de On Becoming a God in Central Florida, uma nova série de comédia negra encomendada pelo canal AMC, e que conta ainda com a produção de George Clooney, com a sua empresa Smokehouse Pictures.

A imprensa internacional adianta que a trama protagonizada pela atriz de 34 anos se passa na década de 1990 e tem sido descrita como "uma história de comédia negra sobre o espírito livre no empreendedorismo e a busca incansável de uma mulher pelo sonho americano".

A nova série de Kirsten Dunst está a ser escrita pela dupla Robert Funke e Matt Lutsky e será realizada pelo grego Yorgos Lanthimos, o aturo de filmes como A Lagosta e Dogtooth, este último nomeado para um Óscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2009.

Dunst dará vida a Krystal Gill, uma recém-viúva e empregada num parque aquático em Orlando, onde recebe o salário mínimo, e que, de repente, fica sem nada na vida.

Na televisão, e para além da já referida Fargo, a atriz já participou em séries como Star Trek: The New Generation, Serviço de Urgência ou Cosmos, entre outras.