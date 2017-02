Pub

O anfitrião do "The Tonight Show" parodiou o Presidente norte-americano na famosa conferência de imprensa de ontem que durou 77 minutos

Incorporando um Donald Trump insano, Jimmy Fallon apresentou-se de cabeleira loura e tiques fonéticos "trumpianos" a parodiar a conferência de imprensa do Presidente norte-americano que durou uns longos e históricos 77 minutos. "Preparem-se que eu estou a chegar em grande", anunciou Fallon, na abertura do Tonight Show. "Isto vai ser de loucos. O papá veio brincar".

Fallon gozou com as mensagens contraditórias da Casa Branca quanto à resignação do conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn. "Eu sabia que ele sabia que eu sabia, mas ele não sabia que eu sabia que eu sabia que ele sabia que eu sabia que ele sabia, então agora você sabe ", disse Jimmy Fallon sobre o conhecimento de Trump quanto às conversas de Flynn com um oficial russo.

O Trump/Fallon também tirou uma bola mágica para responder a perguntas sobre o contacto da sua administração com a Rússia, e fez um anúncio muito importante: a cantora Beyoncé substituirá o secretário do Trabalho nomeado Andrew Puzder. Afinal, concluiu Fallon: "Quem sabe mais sobre trabalho...de parto do que alguém que está à espera de gémeos?".