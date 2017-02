Pub

A atriz interpretará Frida Kahlo, Diana Vreeland, Janis Joplin, Georgia O'Keeffe, Simone de Beauvoir, Marlene Dietrich e Mae West na série "Feud"

São oito mulheres icónicas e vão ser revividas por Jessica Lange na série Feud, a nova série de Ryan Murphy que irá para o ar nos EUA a partir de 5 de março, no canal FX, e que juntará ainda no elenco Susan Sarandon, Sarah Paulson e Catherine Zeta-Jones.

O The Cut, da New York Magazine, divulgou um vídeo em que a atriz norte-americana encarna a artista mexicana Frida Kahlo, a editora de moda norte-americana Diana Vreeland, a cantora e compositora norte-americana Janis Joplin, a pintora norte-americana Georgia O'Keeffe, a escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir, a atriz alemã Marlene Dietrich e a atriz e escritora norte-americana Mae West

Esta série de Murphy, o criador da também antológica American Horror Story (onde Lange interpretou quatro personagens distintas ao longo de igual número de temporadas) e Glee quer retratar rivalidades entre celebridades. A primeira temporada, intitulada Feud: Bette and Joan, centra-se na disputa entre Joan Crawford (Jessica Lange) e Bette Davis (Susan Sarandon).

No início da semana foram divulgados teasers desta primeira época, um deles com Lange e Sarandon a reproduzirem as cenas de Crawford e Davis no clássico Que Teria Acontecido a Baby Jane?, interpretado por ambas em 1962.