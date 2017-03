Pub

Uma nova série produzida pela dupla de atores James Franco e Seth Rogen, sobre a adolescência nos anos 90, vai ser transmitida na plataforma Hulu.

James Franco e Seth Rogen têm um novo projeto em mãos. Trata-se de uma série sobre a adolescência nos anos 90 e conta com Kelly Oxford, autora e blogger, como argumentista. Pouco mais se sabe sobre a produção, que conta com os dois atores como produtores executivos e cujos episódios deverão ter uma hora de duração.

O duo, que já trabalhou em conjunto em vários filmes, estreou-se em televisão precisamente com uma série na viragem do milénio, sobre adolescentes nos anos 80. Freeks and Geeks foi transmitida durante os anos de 1999 e 2000 e também teve exibição no pequeno ecrã em Portugal, na SIC Radical.

O projeto, ainda sem nome, vai pertencer ao catálogo da plataforma de transmissão de conteúdos online Hulu. Franco e Rogen são amigos de longa data, e juntos protagonizaram Alta Pedrada, A Entrevista e Isto é o Fim!. Já este ano adicionaram outro título à lista de filmes em que partilharam o ecrã, com The Disaster Artist.