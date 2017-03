Pub

"Lá por ser um jogador de futebol não quer dizer que se tenha de esculpir uma estátua com os pés", disse o apresentador britânico, ironizando

O busto de Cristiano Ronaldo inaugurado na última quarta-feira no aeroporto da Madeira, agora "rebaptizado" com o nome do internacional português, continua a dar que falar. Agora foi James Corden, apresentador do programa Late, Late Show, da CBS, que não deixou passar o assunto em branco.

"É terrível", "lá por ser um jogador de futebol não quer dizer que se tenha de esculpir uma estátua com os pés. É uma das piores estátuas de Ronaldo de sempre. Por outro lado é uma das melhores estátuas de Garey Busey[ator norte-americano que já vi", gozou Corden, perante a fotografia do jogador e da estátua.

O vídeo em que Corden goza com o busto do jogador do Real Madrid: